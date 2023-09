Destacan en Nueva York modelo de atención a migrantes en Barranquilla

El modelo de atención a migrantes aplicado en Barranquilla fue destacado como caso de éxito en Nueva York. El alcalde Jaime Pumarejo fue invitado a compartir las acciones ejecutadas en la capital del Atlántico para la reintegración social de la población migrante durante la rueda de prensa sobre personas buscando asilo, organizada por la alcaldía de la ciudad norteamericana.

Esta jornada se llevó a cabo con la participación de la delegada de Salud y Servicios Humanos de la Alcaldía de Nueva York, Anne Williams – Isom; el vicepresidente senior de atención ambulatoria y salud de la población en Nueva York, Theodore Long, y la asesora corporativa de la ciudad, Sylvia Hinds-Radix.

De acuerdo con la administración distrital, Barranquilla – en su propósito de combatir la pobreza e inequidad– se ha convertido en referente de gestión de recursos y ejecución de proyectos para atender a la población migrante que ha llegado en los últimos años a establecerse en la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde Pumarejo indicó que para hacerle frente a la migración se debe trabajar de manera articulada, como lo ha hecho Barranquilla con el Gobierno nacional y la comunidad internacional.

En ese trabajo mancomunado se busca asegurar temas como acceso al trabajo, atención en salud, educación, entre otros temas de gran importancia, otorgándoles a esta población las herramientas necesarias para convertirlos en miembros productivos de la sociedad.

“En este momento tenemos 20.000 niños de familias venezolanas matriculados en nuestros colegios públicos. Y son personas que ya empiezan a hacerse su propio camino. Hemos encontrado la ruta para integrarlos a la vida económica a través de centros especializados para que puedan empezar a trabajar, a convertirse en miembros productivos de nuestra sociedad y, de esa manera, nos ayuden a sumar a la dinámica económica de nuestra ciudad”, dijo el burgomaestre.

Agregó que las acciones apuntan a “volverlos parte de la ciudad, en lugar de subsidiarlos. Es el cambio que hemos impulsado en los últimos meses”.

En ese espacio el mandatario manifestó que en los últimos cuatro años se han recibido en la ciudad alrededor de 150.000 venezolanos, que representan alrededor del 10 % de la población por la que se ha trabajado para entregarles permisos de trabajo y accesos temporales a programas sociales, educativos y de salud.

En ese sentido, enfatizó que en lugar de intentar subsidiar todo lo que el migrante necesite, desde el gobierno local se gestiona el acceso a empleo, para que de esta manera generen sus propios ingresos, y eso los pueda conducir a pagar su vivienda y demás servicios básicos.

Sobre la actual crisis migratoria que se vive a nivel global el alcalde Pumarejo señaló que como continente y como hemisferio, “debemos asegurarnos de que atendamos las problemáticas que detonan la migración masiva hacia otros países”.

“Más de 2 millones de venezolanos viven ahora en Colombia, y cada vez más suben por el tapón del Darién a diario porque ya no pueden conseguir empleo en nuestro país. Si no atacamos el problema en su raíz, si no tratamos de resolver los problemas sistemáticos que generan los gobiernos antidemocráticos y autocráticos, y que ocasionan estos éxodos masivos, se repetirán una y otra vez en nuestro patio trasero. Está bien intentar resolver los problemas que pasan del otro lado del Atlántico, pero ahora mismo en nuestro propio hemisferio necesitamos atacar el problema urgentemente”.