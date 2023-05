Intervenir Funeraria Jardínes del Recuerdo: Mincultura a su dueño

Rafael Fernández, uno de los socios de la firma propietaria del inmueble, expresó a EL HERALDO su inconformidad con la petición hecha por el Ministerio de Cultura.

“Hasta el año 2021 la funeraria permanecía en buen estado, pero por cuestiones médicas la descuidé y los celadores que dejé encargados la desvalijaron por completo. Se supone que deben velar por la protección de la propiedad privada”, sostuvo.

De la misma forma, el hombre indicó que cuando asumió el control de la propiedad no contaba con que iba a encontrarse con tantos impedimentos.

“Algunos miembros del Concejo de Barranquilla me dijeron que me correspondía pagar más del 10% de impuestos de la casa, cuando a los bienes categorizados como inmuebles se les da un descuento del 90%. Entonces yo realicé mis descargos y emprendí acciones legales con mis abogados, pero no se pudo lograr nada. Así que desde eso he tenido que soportar las amenazas de remate por incumplimiento de pagos en los impuestos y ahora esta situación”, explicó.