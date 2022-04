2.924 familias migrantes han recibido atención integral en Barranquilla

Desde 2019, el Centro de Integración Local para Migrantes (CILM) se ha convertido en el espacio de orientación y apoyo para esta población.

Stefany Bastidas, una venezolana que se convierte en ejemplo de superación al acogerse a los distintos programas sociales que ofrece el Distrito.

“Este centro me abrió sus puertas y la esperanza. Lo primero que obtuve fue orientación, pues desconocía las leyes de acá, derechos y deberes, ha sido esa mano amiga que me ha permitido avanzar, crecer y sentirme profundamente agradecida de Barranquilla y su gente maravillosa”, dijo Bastidas.



Stefany, nacida en Maracaibo hace 28 años, y su familia llegaron a Colombia hace casi 6 años. Su esposo Joel Soto había llegado unos meses antes y ya establecido empezó a trabajar como tintero y logró arrendar una pequeña casa en el barrio El Ferry para esperar a su familia, que sorteando todos los peligros de las trochas fronterizas se atrevieron a migrar hacia a Barranquilla. Con su esposo y cuatro hijos de 12, 10, 6 y 4 años le tocó reinventar no solo una nueva profesión, sino toda una vida.



El CILM es un espacio de orientación y referenciación para la población migrante, refugiada y retornada. Centraliza la oferta del Distrito y se realiza articulación y remisiones a la oferta de cooperación internacional, como alojamiento temporal, ayudas humanitarias, asistencias psicosociales. Asimismo, articula con organizaciones de la sociedad civil.



De líder del barrio a la formación técnica



Y es que en medio de todo Stefany se ha convertido en líder de su comunidad en El Ferry. “Me postulé y pasé. Empecé a estudiar con muchos sacrificios, ya terminé la formación teórica y ahora estoy en la formación práctica en el Colegio Berckley School, me quedan dos semanas para terminar. El 22 de abril recibiré mi grado como Técnico Laboral por Competencias en Digitación y Transcripción de Documentos y Archivos Digitalizados en el Centro Inca”, dice con orgullo y lágrimas. Para ella, un gran premio a tantos sacrificios.



Esta convocatoria hace parte del programa Empleo para el Empoderamiento: Jóvenes en TIC, en Barranquilla. Una formación con recursos de Usaid -Acdivoca, en convenio con Centro Inca.