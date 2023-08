Air-e realizará labores de mantenimiento y mejoras eléctricas en Soledad

Por lo tanto, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. los siguientes sectores de Soledad tendrán suspensión del suministro de energía: ciudad Paraíso, San Vicente y San Vicente III.

Asimismo, se van a efectuar otros trabajos eléctricos desde las 6:45 a.m. a 9:30 a.m. en la carrera 34 con calle 55 en el barrio Las Gaviotas; de 10:00 a.m. a 12:45 del mediodía en la calle 24 con carrera 14 en La Floresta; de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en la calle 22 con carrera 14 en el Pumarejo; y de 3:45 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 21 con carrera 14 en La Floresta.