Mayor compromiso con las víctimas: petición del Concejo al Distrito

Durante la sesión de este lunes en el Concejo de Barranquilla, el recinto se convirtió en epicentro de socialización de los retos y avances en la atención a víctimas del conflicto armado interno en Colombia que –de acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas– en la ciudad hay 153.031 ciudadanos que han sido reconocidos en esta condición. Respecto a esto, organizaciones que trabajan en materia de justicia transicional, víctimas y miembros de la administración Distrital, realizaron sus respectivas intervenciones.

La delegada de la Mesa de Participación de Víctimas del Atlántico, Martha Hoyos Ávila –con base al orden del día en el Concejo– fue la primera en intervenir, exponiendo las consecuencias de lo que desde el organismo se considera “un fracaso en el Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, haciendo referencia a su mandato constitucional de restablecimiento integral y socioeconómico a las víctimas, como garantía de no repetición de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.

“Se incumplió los Acuerdos de Paz y los acuerdos suscritos en Colombia en materia de derechos humanos a víctimas del conflicto armado. Esto tiene a las víctimas viviendo de forma miserable. Esta ciudad, todo ha sido desde una desarticulación y negación al cumplimiento normativo constitucional”, sostuvo la delegada.

En esa misma línea, víctimas expusieron sus testimonios sobre los hechos victimizantes ocurridos durante el conflicto armado. “Tuvimos que desplazarnos en su totalidad. Toda mi familia tomó la decisión de declarar años después. Estuve durante ocho años buscando ser incluida o que mis padres fueran incluidos y me lo negaron. Ahora, fui reconocida hace un año, pero no he recibido acompañamiento sobre reubicación. Hablo en nombre de mi familia y de muchas personas que están presentes atravesando esta situación”, expuso Yorelis Maldonado, deplazada por el conflicto en el 2002.

Luego de que las víctimas y organizaciones de víctimas expusieran sus peticiones y retos en la ciudad, el presidente del Concejo, Juan Ospino Acuña, hizo un llamado al Distrito a trabajar de manera integral, con acciones desde diferentes dependencias, orientadas a la optimización de la atención a las víctimas que se encuentran reconocidas y radicadas en la ciudad.