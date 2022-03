Más de 700 personas atendidas con ‘Sisbén a tu Barrio’ en Las Flores

En el programa Sisbén +60 se articulan diferentes capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para priorizar las necesidades de la población adulta mayor. A su vez se el programa se estará realizando semanalmente en la ciudad.

“Vine, traje mis papeles y enseguida salí. No tuve ningún inconveniente, todo fue muy veloz, no me demoré ni 5 minutos”, afirmó María Guerrero Peña, una de las beneficiarias.