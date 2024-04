Distrito certifica a 150 mujeres en cocina italiana

Karen Páez, una de las mujeres beneficiadas con el curso de comida italiana, expresó su agradecimiento: “Estoy muy agradecida de haber hecho este curso gracias a la Alcaldía de Barranquilla, a la primera dama y a nuestro profesor. Somos mujeres libres, alegres y empoderadas. A mí me encanta la comida italiana y paso a paso he ido emprendiendo con lo aprendido”.



Guillo Mendoza, como es más conocido, es un cocinero por herencia. “Loco y apasionado por la cocina italiana”, como él mismo se describe, aprendió a cocinar con su madre, Nena Lela, como le llaman a doña Carmen Nicolella de Mendoza. Su cocina es como él: creativa, alegre, innovadora y un poco díscola, abundante en sabor, generosa y sensible.



Para el chef Mendoza “a través de la cocina podemos restaurar a las personas. Alrededor de una mesa podemos transformar. Que se restaure, no solo el estómago, sino también el alma y el bolsillo a través de la cocina. Queremos a 150 shakiras más facturando”.



Otra de las graduandas, Nixa Melo, del barrio El Pueblito, cuenta cómo fue su experiencia dentro del curso de cocina italiana. “Fue una experiencia maravillosa que nos permitirá proyectarnos más adelante. La inscripción fue facilísima. La publicación me la envió una amiga al WhatsApp y de una entré y me inscribí. Aprendí muchas cosas para poder ejercer. No solo la preparación de pastas, sino otras cosas más”.



Al finalizar la actividad, las graduandas recibieron un kit de cocina que contenía, entre otras cosas, bandeja para asar, bold, batidor, cucharón, cortapizzas, espaguetera, escurridor, olla y rodillo, elementos que desde ya pueden usar para producir y generar sus propios ingresos. “A mí no me gusta que mis mujeres se vayan con las manos vacías. Además del conocimiento, nos gusta darles las herramientas para que de una pongan en práctica lo que aprendieron”, concluyó la primera dama Katia Nule.