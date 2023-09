Malestar de decenas de pasajeros por vuelo de Wingo cancelado desde B/quilla

Por otra parte, según informaron algunos medios de comunicación digitales, la aerolínea ya se ha comunicado con algunos de los viajeros, que ya han comenzado a ser despachados en taxis para ser reubicados en hoteles y a quienes, supuestamente, les garantizó que habilitará nuevamente su vuelo mañana, 11 de septiembre, a las 7:00 A.M. No obstante, la aerolínea aún no se ha pronunciado públicamente respecto a lo ocurrido.

Cabe mencionar que, además de el reconocido actor Julio Sánchez Cóccaro, entre los afectados se encuentra la actriz y modelo bogotana Margarita Reyes Gutiérrez, quien ha aparecido en historias de Instagram denunciando el hecho.