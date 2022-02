Denuncia que su hijo de 6 años fue expulsado de colegio por 'mala conducta'

“Hoy me dicen que su presentación personal no es apta para el colegio, ni él, ni su forma de ser, su forma de expresarse porque los menores que están en el colegio son muy inocentes”, dijo la madre.

“Yo lo que siento es un rechazo hacia mí hijo, porque supuestamente no cumple con las normas de bioseguridad, porque a veces se baja el tapaboca… Yo les dije que es un niño de 6 años que apenas está en primer grado. Ellos están en el deber de enseñarles, duró dos años en clases virtuales por la pandemia”, contó.

Para la madre, todo lo ocurrido con su hijo ha sido desconcertante, por la forma cómo se han expresado, por cómo lo calificaron desde el departamento de psicología de la institución.

Pues asegura que en la institución le dijeron que había sido evaluado por 18 psicólogos.

“Apenas lo evaluaron una semana y dijeron que no podían con él. Según ellos fue evaluado por 18 sicólogos. El colegio no tiene 18 psicólogos. En los recreos el pequeño le decía a sus compañeros para jugar, pero ellos le dijeron que en los recreos no se podía jugar y que deben quedarse sentados, que eso era una conducta mala, porque incitaba a los otros niños”, contó la madre.