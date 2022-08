Concesiones portuarias le deben a Cormagdalena $38 mil millones

Por lo menos $38.820 millones son adeudados por un grupo de concesiones portuarias al Estado, que ha iniciado una “cruzada” con el fin de recuperar estos recursos.

El caso más “crítico” está relacionado con la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores, una concesión que fue adjudicada en abril de 2008 y cuyo plazo es de 20 años. Es decir, el contrato finaliza en abril de 2028.

Según los registros contables, esta sociedad portuaria tiene una deuda –a corte del 31 de diciembre del año anterior– por $29.358 millones por concepto de contraprestaciones correspondientes a las primeras ocho anualidades.

Adicional, en contra de dicha concesión se encuentra en trámite un proceso administrativo sancionatorio por el no pago de las contraprestaciones correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. Además, se contempla iniciar otro proceso sancionatorio por el incumplimiento de la actualización de las garantías contractuales.

La génesis de este proceso corresponde al año 2014, cuando la mencionada sociedad portuaria solicitó la suspensión del contrato y, por ende, la suspensión del pago de los conceptos correspondientes a contraprestación por el término de dos años.

En su momento adujeron que se configuró un silencio administrativo positivo, puesto que no hubo respuesta por parte de Cormagdalena dentro del plazo indicado por la ley. Al respecto, la entidad indicó que no se configuró la mencionada figura debido a que no cuenta con derechos adquiridos preexistentes.

En medio de dicho proceso, la sociedad portuaria presentó una audiencia de conciliación prejudicial que es el requisito previo para la presentación de una demanda. En dicha audiencia no hubo acuerdo alguno entre las partes y por esa razón, “se presume que podría iniciar actuaciones legales; sin embargo, a la fecha no se tiene notificación de demanda”.