Air-e anuncia labores de mantenimiento en sectores de Barranquillita

Para este miércoles 4 de octubre la empresa Air-e anunció el desarrollo de labores de mantenimiento preventivo en sectores de Barranquillita como acción de mejora en la calidad del servicio de energía.

Entre los trabajos se realizará poda de árboles y adecuación de redes eléctricas.

La labor programada requerirá interrupciones en el fluido eléctrico de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de la calle 2 a la calle 3 entre carreras 41 y 42D; y de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en La Luz, Rebolo, Barranquillita (entre las calles 2 y 3 y las carreras 41 y 43) y Centro (entre calles 10 y 11 de la carrera 39 a la carrera 41).

Adicional, Air-e informa adecuaciones eléctricas de 8:45 a.m. a 4:15 p.m. en la carrera 13 con calle 12, en La Playa; y de 7:50 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 6 con carrera 20, en el corregimiento de Salgar.