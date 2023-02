El “milagro” holandés que le ha cambiado la cara al suroccidente

Recordó que el inicio de este proceso de transformación no fue fácil, debido a que lo único “verdaderamente valioso” eran los habitantes de este populoso sector. Por eso, en su papel de líder de la parroquia de la zona, puso en marcha distintas misiones con el fin de mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

“Aquí no existía el pavimento, no habían barrios aledaños y era el barrio más pobre. La mayoría de las casitas eran de madera y no contaban con agua, alcantarillado ni derecho a servicios públicos dignos, lo cual generaba afectaciones en la salud, sobre todo la de los niños que enfermaban por gastroenteritis”, dice con ahínco.