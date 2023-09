El ‘skateboarding’, un gran desafío de convivencia en Barranquilla

Por su parte, Alexander Realpes, estudiante universitario, manifestó que el ‘skateboarding’ tiene su origen en la calle.

“El ‘skateboarding’ nació en los parques y barandas. Incluso, en las competencias profesionales existe esta modalidad callejera, así que es muy normal que los chicos vayan a la calle a buscar escaleras o barandillas para practicar sus trucos, porque si los lugares que están habilitados para hacer este tipo de actividades no son óptimos, no se le puede pedir a nuestra comunidad que no busque los medios para hacerlo”, expresó.

Alexander continúa con su descargo: “todo pasa por un tema de percepción sociocultural ya que el ‘skateboarding’ es peor visto que otros deportes como el fútbol que también tiene su origen en la calle. Yo siento que sí hemos ejecutado malas prácticas, pero la reacción es más violenta para nosotros. La comunidad nos ve como vándalos y buscan quitarnos o violentar nuestros instrumentos de deporte”.