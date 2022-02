“Mi papá y abuelo fueron inseparables y se marcharon a la eternidad”

Todo comenzó el 19 de abril, mi abuelo decía que se sentía como cansado, decía: “se me está yendo la vida", no pensamos que fuera algo así. Pensamos que sentía mal, pero al otro día no se podía parar la cama. Él no se había vacunado y nosotros estábamos en un estado de negación, no creíamos que era covid, mi papá creía que era solo una gripa, nos decía que no lo lleváramos a la clínica. Fue una negación, hasta que compré un oxímetro y nos dimos cuenta que estaba saturando muy bajito.

Esto fue el detonante para llevar a mi abuelo al médico. Pienso qué diferente hubiera sido todo si mi abuelo se hubiese vacunado. Pasó una semana en UCI Intermedia conmigo, su nieto que le tenía tanto amor al ser su mayor ejemplo, ingresó al pabellón covid para cuidarlo, ya que era muy anciano y tenía otros problemas de base