Sargento Solano: un héroe que ofrendó su vida mientras cumplía un sueño

Mientras las lágrimas caen por sus mejillas, don Óscar Solano recordó que inicialmente se opuso a la decisión que tomó su hijo de ser bombero, pues sabía que de los riesgos que este oficio tenía.

“Cuando lo vi vestido de bombero no pude hacer más nada, tuve que quedarme contento y orar todo el tiempo por él. Yo le decía que no se fuera a meter a las llamas cuando había incendios o emergencias, porque se podía quemar, la respuesta de él siempre era que no le iba a pasar nada, que él con las mangueras controlaba todo”, expresó el padre del sargento Javier Solano con la voz entrecortada.

De sus 53 años de vida, dedicó 26 al servicio a la comunidad. Siempre presto a ayudar a los demás, logró obtener importantes reconocimientos por su desempeño dentro del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

“Él desde niño me decía que quería ser bombero porque quería ser un héroe”, relató el adulto mayor antes de romper en llanto.