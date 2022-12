Vientos: ¿aliados u obstáculo para mitigar afectaciones por el incendio?

“Ese humo negro tiene sobretodo hollín, partículas ultra finas, compuestos derivados del petróleo que son además muy tóxicos y cancerígenos. No se trata tampoco de alarmar pero una simple mascarilla y confinarse en casa, podría ser un buen remedio para la población”, aseguró.

El experto señaló que se hace necesario que los datos de la red de monitoreo de la calidad del aire estén públicos, en tiempo real y de conocimiento público para entender el fenómeno, las proyecciones y las implicaciones por la exposición de contaminantes.

“Nos falta el termómetro. Los datos de la red de calidad del aire no están visibles en la web y entonces no se puede cuantificar las afectaciones, no hay acceso a esos datos. Deberían de estar porque es la única manera de saber la exposición”, expresó De la Rosa.

Agregó que “los vientos serán persistentes por varios días por lo cual todo va a depender también de la velocidad y la magnitud del incendio. Lo importante ahora mismo es controlar el fuego para evitar las emisiones y que la población no se sobreexponga a esa contaminación”.