Muleros, “varados” en Barranquilla por emergencia en la Vía 40

Egidio Muñoz llegó el jueves procedente a la ciudad de Medellín para realizar descargar en un parque industrial: “Resulte perjudicado porque me tocó quedarme acá y no pude cargar el viaje que tenía programado. Me he gastado como 150 mil pesos y deje de ganar alrededor de 500 mil más”.

Agregó que esta situación lo conllevará a pasar Navidad lejos de su familia, por lo que espera que en las próximas horas haya una solución y poder llegar a sus hogares para Fin de Año.

A su turno, Didier Toro, quien llegó procedente de Cúcuta, solicitó que sean direccionados a otros puertos para poder hacer el descargue.