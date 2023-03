Katya González Ripoll, una férrea defensora del patrimonio y la cultura

“Yo cuando me entero que lo iban a tumbar casi me muero. Eso me tomó 10 años yendo a las diferentes entidades buscando la manera de evitarlo. Para ese momento había algo que se llamaba Colcutura, no existía aún el Ministerio de Cultura, me voy con las fotos del edificio y logro que mandaran una comisión y desde allí, además de evitar que lo tumbaran, empezamos a trabajar por ese y otras obras”, contó la también reina del Carnaval de Barranquilla en 1976.

Luego de ganar esta batalla, Katya González asume la dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura entre 1999 y 2000, con el reto y la convicción de poder replicar lo hecho en Barranquilla con la Aduana a nivel nacional con los más de 4 mil monumentos nacionales que había en ese momento.

“Cuando asumo ese cargo me asusté muchísimo porque el presupuesto para la cultura siempre es muy poco y es allí donde se me ocurre que debo contar con voluntarios de todo el país para defender el patrimonio y es cuando se crea el programa Vigías del Patrimonio Cultural que actualmente completa 23 años de estar operando con más de 6 mil voluntarios en todas las regiones del país”, señaló.