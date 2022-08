¿Hay escasez de pastillas anticonceptivas en Barranquilla?

En las últimas semanas, una “preocupación” ha surgido entre las mujeres barranquilleras debido a la imposibilidad de conseguir la marca de anticonceptivos orales que utilizan como método de planificación o por otras razones médicas.

Dayana Jiménez manifestó que ha sido “caótico” recorrer las farmacias de la ciudad tratando de encontrar sus pastillas. Por el momento, la joven tomó la decisión de cambiar su medicamento por uno en existencia.

“Yo tomaba Lindella Suave, pero me dicen que están descontinuadas y me tocó cambiarlas a Femelle y ya tampoco se consiguen. El mes pasado en una droguería me dijeron que solo tenían dos cajas y las compré”, dijo Jiménez.

La mujer indicó que consultó a su ginecóloga y le autorizó volver a cambiar de medicamento, por lo que comprará las elaboradas por la farmacéutica Yax.

Vanessa Álvarez se mostró de acuerdo con lo “difícil” que ha sido durante los últimos días tratar de conseguir pastillas anticonceptivas. “Generalmente pido mis anticonceptivos de manera virtual, en esta ocasión no estaban disponibles. Me acerqué a una droguería en búsqueda de Bellaface y tampoco tenían las que venía usando”.