Una celebración de fin de año segura, misión de autoridades

Evitar excederse en el consumo de licor, no comprar ni manipular pólvora, ser tolerante y respetuoso de las diferencias, no cerrar vías con bailes no autorizados, comprar licor en establecimientos autorizados y de confianza, no conducir bajo los efectos del alcohol, reportar oportunamente a través del 123 cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad y convivencia ciudadana fueron las recomendaciones emitidas por las autoridades para finalizar el año 2022.