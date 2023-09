Realizan bloqueos en Barrio Abajo por falta de fluido eléctrico

“La empresa nos dice que va a restablecer el servicio en cinco días porque no hay transformadores para instalar, entonces no me parece justo con nosotros que pagamos un servicio alto de energía. Los comercios se están viendo afectados porque sus productos no cuentan con las condiciones adecuadas para su mantenimiento”, añadió.

Por su parte, la empresa Air-e declaró que una brigada de técnicos se encuentran atendiendo la emergencia en la zona con el objetivo de restablecer el servicio lo más pronto posible.

De igual manera, la compañía de energía expuso que procederá con el cambio del transformador durante el día de hoy.