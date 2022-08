Extorsión y congestión de juzgados marcaron el debate sobre seguridad

Por su parte Gregorio Brito, alcalde de Candelaria, indicó que en el sur del departamento la situación de inseguridad también los está “agobiando” y aseguró que muchos de los recursos que tiene presupuestados son usados para “contener situaciones relacionadas con la inseguridad”.

Conclusiones. En su intervención, el ministro de Justicia, Néstor Osuna señaló que otra de las salidas a la crisis de inseguridad estaría en aplicar el modelo de justicia restaurativa.

“Este tipo de justicia implica un cierto cambio cultural. Nuestra sociedad piensa que a toda conducta delictiva le corresponde un castigo de cárcel, y esa forma no repara a las víctimas”, indicó el ministro.

Este mecanismo jurídico, según el ministro, “es progresiva” en cuanto la sociedad lo vaya permitiendo.

“Uno no puede hacer unos cambios al sistema penal en contra de la sociedad, pero si la sociedad lo asume como algo inviable, como algo ridículo, como algo que no repara, entonces no lo logramos”.