Diez mil familias se benefician del gas natural en Barranquilla

Desde su punto de vista, Aguida Rodríguez, también beneficiaria de este programa pero en el barrio Ciudad Modesto, expuso que ser beneficiaria de Gas Social le permitió tener un servicio permanente y que no pone en riesgo se integridad y la de su familia.

“Demoré seis meses molestando a mi vecino para poder cocinar, no tenía el servicio y era muy complejo porque uno invade el espacio de los demás. Después de que me instalaron el servicio la vida me cambió, fue de gran ayuda, este es un servicio necesario”, dijo la beneficiaria.

Para la ejecución de este proyecto, Ecopetrol aportó $10.000 millones y el Distrito de Barranquilla contribuyó con $600 millones en especie, basados en la contratación de la interventoría técnica. Por su parte, la empresa Gases del Caribe fue la encargada de ejecutar el proyecto.