Sector de Barranquillita sufrió inundaciones por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas en los último días en Barranquilla y el Atlántico siguen causando estragos. Este viernes el sector de Barranquillita quedó completamente inundado afectando significativamente la actividad comercial en la zona.

Salomón Rodríguez, comerciante desde hace 10 años en el Centro, se encontraba en su granero desde el jueves a las 11:00 p.m. atento para cuando llegara la mercancía que compra en el interior del país. La jornada transcurría con normalidad hasta las 2:00 a.m. cuando comenzó a llover de manera desmedida en toda la ciudad y las aguas del caño de La Ahuyama llegaron hasta los diferentes locales.

“Uno no sabía ni dónde ponerse porque el agua subió mucho, tocaba alzar la mercancía en mesas para que no se perdiera nada, pero eso no sirve porque igual hoy (ayer) es un día muerto en cuanto a las ventas”, manifestó.

