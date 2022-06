Ciudadanos reportan emergencia invernal en Circunvalar de la Prosperidad

En conversación con esta casa editorial, Alfonso Monterroza, propietario del carro que quedó bajo el agua, comentó cómo vivió los momentos antes de quedar sumido en la lama con su medio de transporte.

"Venía del corregimiento de La Playa hacia Barranquilla y me sorprendió un montón de tierra que venía bajando con agua, como una avalancha y me golpeó el carro. El carro se atascó, me tocó salir corriendo y no tuve tiempo ni de cerrar las puertas", comentó el afectado.

Por su parte, el coronel Héctor Uribe, comandante de la Policía de Tránsito de Barranquilla, recomendó a la ciudadanía tomar vías alternas. "Sabemos que históricamente la Vía 40 es una calle que resume bastante cantidad de agua, entonces hay que ser muy responsables como actores viales", sostuvo.

Los hechos denunciados por la comunidad se dieron a la altura de Villa Campestre, al norte de la capital atlanticense.