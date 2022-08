Fomentan el emprendimiento para prevenir conflictos entre jóvenes

Montar su propia barbería y brindar empleo a aquellos que, como ellos, vieron en este oficio la oportunidad de salir adelante. Ese es el sueño que comparten Kevin Jiménez y Giovany Guerrero, dos jóvenes barranquilleros que vienen fortaleciendo sus destrezas en este oficio.



En distintas ferias, desarrolladas en distintas zonas de la ciudad, los jóvenes han dado rienda suelta a sus cortes y estilos de manera gratuita: “Nosotros invitamos a los niños, jóvenes, adultos, a que vengan a motilarse y darle una nueva”.



Su labor no solo impacta a quienes reciben los cortes de cabello, sino también a ellos mismos, tal como lo reiteró Giovanny, quien no ocultó que “antes andaba de recocha en recocha, pero la barbería me ha hecho cambiar mi punto de vista”.



Estos dos jóvenes son beneficiados de las distintas iniciativas de emprendimiento que impulsa el Distrito, con el fin de transformar los proyectos de vida de los jóvenes barranquilleros y crear un nuevo espacio para la resolución de conflictos de forma pacífica.



En el marco del proyecto ‘Vuelve y Juega’, en el cual se han enmarcado estas acciones, se busca fortalecer el perfil laboral de los jóvenes de barrios como El Bosque, 7 de Abril, urbanización Las Gardenias, entre otros, que desarrollan sus habilidades en espacios para comunidad.



El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón, sostuvo que esta iniciativa es “solo una muestra de todos los servicios y proyectos que tiene la administración del alcalde Jaime Pumarejo con un propósito social y que, además, impactan directamente la sana convivencia de la ciudad”.



Jefferson Hernández, quien se desempeña como promotor de convivencia de ‘Vuelve y Juega’, indicó que los participantes en la feria son aquellos jóvenes que se han destacado en las formaciones y que tienen la voluntad de servir con la barbería. “Así nos ganamos la confianza de las personas de las comunidades a las que llegamos. Parece mentira, pero cuando se motilan les cambia el semblante, la cara”, dijo.



A esta se suman otras iniciativas de emprendimiento, como los son el grupo de bailarines de breakdance, actividades enfocadas en diseño y un sólido grupo de jóvenes voluntarios.