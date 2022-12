Se multiplican quejas por los incrementos en tarifas de taxis

“Esos señores no bajan de 15 mil pesos y les digo que si nos desviamos un poco para dejar una bolsa, entonces me dicen que entonces me cuesta 17 o 18 mil pesos. Pero eso es ahora porque ya llegó diciembre, mientras tanto los ves tú que te quieren cargar para subirte al taxi”, dijo.

Saudy Herazo, ama de casa residente en el sector de Villa San Pedro, esperó por más de 15 minutos que un taxi en el Paseo Bolívar le cobrara lo justo para llevarla a su casa. Ella sostuvo que esa carrera normalmente le cuesta entre 10 y 12 mil pesos, pero en esta ocasión los taxistas no bajaban de 15 mil pesos, y alguno llegó a pedirle 20 mil pesos. Después de mucho insistir, y agotada por el ejercicio de la compras y la espera, logró que un taxista la llevara a un costo que se ajustó a su bolsillo.

Otra usuaria de este medio de transporte es Judith Galvis, quien aseguró que “es lógico que la gente se quiera rebuscar en fin de año, y eso está bien. Pero así tampoco, no deben abusar de los pasajeros”.

Ella paga, habitualmente, 8 mil pesos por una carrera del centro al sector de Pumarejo, en el suroccidente de la ciudad, pero entrado el mes de diciembre, los taxistas no cobran menos de 12 mil pesos, según nos compartió.