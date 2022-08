14 mil hogares de estratos bajos tendrán gas natural en B/quilla

“Queremos que las personas se postulen para que poder revisarlas y así atenderlas ya es nuestra finalidad".

Yaquelin Calderón, beneficiaria del barrio 7 de Abril, contó que en su vivienda anteriormente cocinaban con pimpinas de gas, lo que solía ser peligroso y costoso para el estrato en que se encuentra.

“Antes sufría mucho porque no tenía la forma de medir si contaba con gas o no, el arroz me quedaba crudo a veces, pero gracias a la Alcaldía hoy puedo contar con un servicio de costo moderado”, puntualizó.