Fallece médica barranquillera declarada con muerte cerebral en Argentina

Lo grave empeoró con una crisis respiratoria que se convirtió en neumonía. “Tuvieron que subirla a UCI e intubarla. Al parecer la crisis era producto de una neumonía que no se había tampoco manifestado de ninguna manera, ni con fiebre, ni con nada”, aseguró.

El sábado 24 de febrero fue ingresada a cirugía para tratar de retirar el quiste que se alojaba en su cabeza considerando que no estaba ejerciendo ningún tipo de presión craneal. Sin embargo, y para sorpresa de los médicos, todo resultó mucho más complejo.

El neurocirujano que la intervino comentó a sus familiares que durante el procedimiento se tuvo que remover mucho tejido comprometido, incluso gran parte del hueso craneal, pues el tumor era más grande de lo esperado. Tanto, que no pudieron retirarlo del todo.

“Ella, luego de la operación, entró a recuperación, pero pasadas las 24 horas, cuando bajó la sedación, esperando que diera algún tipo de respuesta, de movimiento, de que se despertara, pues, eso no sucedió. Eso no ha sucedido. Entonces ellos lo consideran como una muerte cerebral debido a que no hay respuesta neuronal”, contó Roxana con entrecortada voz para EL HERALDO.