Reversazo de municipios de Atlántico sobre suspender Carnaval: habrá fiesta

La directora del Tránsito Departamental, Susana Cadavid, informó que se instalarán puestos de control a la alcoholemia en los municipios de Sabanagrande, Polonuevo, Baranoa, Juan de Acosta y Santo Tomás, entre el viernes 25 de marzo y martes 29 de marzo. Así mismo, un grupo de 30 agentes de tránsito y promotores de seguridad vial estarán orientando el flujo vehicular y el buen uso de las vías por todo el Departamento.

“Nuestra principal preocupación es que el alcohol no se convierta en un asesino en las vías del departamento durante este fin de semana de fiestas. Aplicaremos todos nuestros esfuerzos a detener a personas en estado de embriaguez en las vías, pero es necesario que los ciudadanos sean responsables y garantes de derechos humanos a la hora de participar de este Carnaval. Por eso, nuestro mensaje es claro: si vas tomar, no conduzcas. No hay excusas”, recalcó la funcionaria.