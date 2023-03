Estudiantes piden tarifa diferencial para transportarse en la ciudad

María Avilez, estudiante de química de la Universidad del Atlántico, contó que se encuentra preocupada debido a que reside en Malambo y no cuenta con la capacidad para costearse un transporte con mayor costo.

“Desde allá me toca tomar una moto taxi para llegar al bus intermunicipal y al llegar a Barranquilla me toca tomar otro bus urbano y me gasto alrededor de $75 mil pesos semanales”, dijo Avilez.

La estudiante sostuvo que debido a que es hija de una madre soltera y tiene que trabajar para poder seguir adelante. “No es solo el transporte, hay que comprar almuerzo, sacar copias y tenemos otros gastos”.

Por su parte, la estudiante Ledys Mejía dijo que desde que con esta implementación del aumento del pasaje tendrá que restringirse de otras necesidades para poder lograr movilizarse hasta su lugar de estudio.

“Siempre vengo con los pasajes estrictos y ahora con este alza todo se me complica”, agregó Mejía.