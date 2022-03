Estudiantes de UA, “ felices ” por regreso a presencialidad

Por su parte, Elías Slebi, estudiante de contaduría pública, indicó que pisar la universidad por primera vez es una “sensación única”.

“Es primera vez que conozco la universidad, toda la carrera me ha tocado realizarla de manera virtual. Me da un poco de nervios estar acá, no había conocido a mis compañeros de carrera, me siento contento al saber que puedo convivir con los alumnos en los diferentes espacios que nos brinda la universidad”, sostuvo.

Sebastián Ávila, otro estudiante de Uniatlántico, dijo que “la universidad nos ha brindado la mayor seguridad posible para el retorno a clases. La presencialidad te brinda mayor contacto con los profesores y directivos“.

Por otro lado, varios estudiantes sostuvieron que la universidad no se encontraba “apta” para el regreso a clases, ya que varios sectores y bloques se encuentran en obras.

“Veo a la universidad en las mismas condiciones de hace dos años, varios bloques no están habilitados y limita la educación para varios estudiantes”, dijo Ruth Díaz, estudiante de licenciatura en ciencias sociales.

Sin embargo, subrayó que se encuentra “feliz y entusiasmada” por volver al alma mater.