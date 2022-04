Estudiante de la UA hará parte de investigaciones en Harvard

La “eterna” enamorada de la ciencia recordó que desde muy niña siempre se preguntaba la razón de ser de cada cosa. Era muy “inquieta”, amante de los animales, las flores e interactuar con otros niños, lo que llevó a sus padres a pensar en que su pequeña niña podría llegar a ser una gran médica.

“Crecí con la idea de estudiar medicina porque tenía bastantes habilidades, pero no logré hacerlo debido a muchas limitaciones económicas y luego me di cuenta que yo lo que quería era ser científica”, añadió.

En sus ratos libres disfruta leer, hacer experimentos y trabajo en campo para continuar sus investigaciones, así como estar en contacto con la naturaleza y el medio ambiente, patinar y practicar taekwondo.

“Mi mamá es docente y mi papá es pensionado de la Policía. Ellos están muy contentos, orgullosos y agradecidos con todas las puertas que se me están abriendo porque siempre han confiado mucho en mí y me han empoderado para que logré cualquier cosa que me proponga”, contó Karina con voz melancólica y entrecortada.

También explicó que aunque no siente temor por la nueva “aventura” que vivirá en un país desconocido y lejos de su familia, tiene expectativas “muy grande” por asumir los retos que le traerá esta experiencia y hacer inmersión en la cultura y el mundo científico que le permitirá conocer nuevas tecnologías y ampliar sus conocimientos en tecnologías en biología molecular.

Karina actualmente sigue apoyando el semillero y trabaja en el laboratorio LIBM-UA en el área de extracción de ARN para la detección de SARS-CoV-2 y hace parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, liderado por la Secretaría de Salud Departamental y la Universidad del Norte.

Por su parte, el rector de Uniatlántico, Danilo Hernández Rodríguez, manifestó que para su administración es importante acercar el conocimiento y la ciencia de alto impacto a sus estudiantes.