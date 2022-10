Estrategia para sexualidad responsable llega a 16 colegios oficiales

Cabe mencionar que el propósito de esta iniciativa es transformar los conocimientos, actitudes y prácticas de los adolescentes frente a sus derechos sexuales y reproductivos desde 2 enfoques: la intervención en entornos educativos y el uso de herramientas tecnológicas para la formación en derechos sexuales y reproductivos con jóvenes.

El gerente de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell, indicó que para seguir llevando esta estrategia a más lugares, en la actualidad hay 402 docentes vinculados como facilitadores en ambientes educativos y 120 adolescentes los que conforman el Club de Líderes ‘Dilo Frentiao’.

“Reciben formación en derechos sexuales y reproductivos, participan en acciones de movilización con incidencia comunitaria y son también multiplicadores de información para seguir empoderando a más jóvenes”, aseguró Carbonell.

El empoderamiento de otros jóvenes es clave en el despliegue de la estrategia. Por eso, Martieri Figueroa, coordinadora del proyecto ‘Hablemos A Calzón Quitao’, explica que el aprendizaje entre pares hace que el proceso sea más efectivo ya que se trata de jóvenes enseñándoles a jóvenes.

“Aquí estamos, empoderando a los jóvenes, brindándoles las herramientas para que puedan tomar decisiones informados, conscientes de su vida, de su destino. Hablando sin miedo, hablando sin tabúes, hablando relajados y sobre todo abriéndose caminos. Los chicos tienen muchas preguntas y a veces pocas respuestas, y pocos lugares a los que acudir para encontrar respuestas. Estamos llegando a donde ellos necesitan”, agrega Martieri Figueroa.

Melissa Andrea Acosta, líder del proyecto ‘Dilo Frentiao’, del barrio Rebolo, manifestó que el programa les ha servido para aprender todo lo relacionado con de la sexualidad.

“Hemos aprendido a prevenir el embarazo no deseado, a tomar métodos anticonceptivos, a acudir a servicios amigables. Ha sido una experiencia muy hermosa, ya que me alegra llevarles algo de lo que yo he aprendido a otros, y dejarles conocimientos. Me encantaría seguir llevando este aprendizaje a muchos más jóvenes”, expresó Acosta.

Julio Meriño, coordinador docente de la Institución Educativa Distrital Niño Jesús, aseguró que este ha sido el mejor proyecto que han tenido durante este año en curso. “Un proyecto que ha impactado positivamente a los estudiantes, hemos pasado de tener grupos de estudiantes tímidos y retraídos, a tener estudiantes que participan y que están activos en todo el tema de la sexualidad, que es bien importante para su desarrollo emocional y también académico”.