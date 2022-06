“El mundo cambió y debemos estar preparados para la próxima pandemia”

R.

Hay maneras. Nosotros hemos propuesto y ojalá se haga, que los recursos del Presupuesto General de la Nación dirigidos a los territorios estén supeditados al cumplimiento de sus capacidades básicas, es decir, a tener personal los 365 días del año. No puede ser que comiencen a trabajar en marzo y se les despida en septiembre porque son contratistas o que se queden sin equipos entrenados.

Si van a contratar gente que sea preparada, con capacidades en epidemiología de campo formada por el INS, deben tener un laboratorio de salud pública funcionando todos los días del año con reactivos e insumos, con grupos de respuesta inmediata y recursos de desplazamiento. Uno no puede vivir tranquilo en una ciudad si no hay bomberos, ¡sería gravísimo que en Barranquilla no hubiera bomberos! Es igual o incluso peor, si no hay personal de vigilancia en un territorio.