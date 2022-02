Se avecina una guerra pero toca mantener la calma: barranquillero en Ucrania

“Con mi familia trato de mantener la calma y estar al pendiente. Es preocupante la situación pero la idea es no alarmarnos, sabemos que se avecina una guerra. Dios mediante esperemos no suceda”, expresa con cierta serenidad al hablar.

Bolívar pisó territorio ucraniano el 03 de febrero y lo que se avizoró —según dice— fueron mayores controles en las terminales de pasajeros.

“Hay muchos controles y rutinas de preguntas más de lo habitual. Como colombiano preguntan (controles migratorios) qué venimos a hacer acá, gracias a Dios yo tengo mi visa y permiso de residencia y por ese lado tengo la vía más fácil. Pero aun así les genero muchas dudas a los funcionarios por ser colombiano”.

Sostiene que muy a pesar del conflicto entre ambos países, la situación no le afecta directamente.

“Estoy tranquilo porque hasta ahora no ha pasado mayor cosa, no me afecta directamente por la ciudad en la que me encuentro, que está a cinco horas de la zona del conflicto que se ubica en Kiev”, explica el joven.