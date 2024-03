“Problemática de Uniautónoma es administrativa y financiera”: Senior

R.

En este momento lo que hay en concreto es la Resolución 2081 del 1 de marzo, que es el viernes pasado, donde me designa como rector por el periodo de un año, prorrogable otro año más, dependiendo de una evaluación, y reemplaza al rector actual. No suspende, sino que lo reemplaza. Porque el periodo del actual rector, el doctor Mauricio Molinares, vencería en julio. O sea que los tiempos no darían para que él continuara posteriormente. Entonces, la situación que hay es la siguiente: yo sí acepté la notificación, pero Mauricio Molinares no ha aceptado la notificación y estamos en un proceso donde el empalme está detenido, mientras él aprovecha los términos de ley para contestar al Ministerio y eventualmente para interponer un recurso de reposición.

Con toda seguridad ese recurso lo resuelve el mismo Ministerio de Educación en menos de 24 horas y se lo van a resolver en el mismo sentido de la decisión, porque el Ministerio tiene una decisión muy clara que está sustentada en 12 páginas, la mayoría de las cuales son las motivaciones de esa medida preventiva que se toma. Entonces la situación que hay es que todavía yo no me he posicionado. Hay una designación, pero todavía no me he posicionado.

Desde que acepté la designación inmediatamente empecé a conformar un equipo en la parte jurídica y administrativa. La resolución no tiene nada en contra de los aspectos académicos de la universidad. Eso quiere decir que la universidad académicamente está bien y debe continuar por allí. La problemática está en la parte administrativa y financiera. Entonces, allí es donde hay que tener unas medidas correctivas.

El fundamento de la decisión y de lo que hay que hacer prácticamente son tres cosas que se han incumplido, porque es que la universidad está bajo régimen especial de vigilancia desde 2018. O sea, que esto no es algo nuevo, sino algo que ya viene de atrás, donde se venía haciendo el proceso. Lo que ha sucedido es que en el último año y medio, las cosas volvieron otra vez a tener incumplimientos y problemas. Entonces, ahí es donde el Ministerio vuelve e interviene con estas medidas preventivas y cautelares.

El Ministerio dice que el actual rector y representante legal, refiriéndose al doctor Molinares, ha dificultado la ejecución e implementación de las medidas de señalamiento de condiciones, plan de pagos y la fiducia. Entonces lo que me toca a mí es ajustar estas tres cosas en primer lugar. Y también cualquier otra cosa que encontremos anómala, además de conducir la universidad en todas las actividades, el proceso académico, los objetivos que se buscan a futuro e incluso el modelo universidad.

La Universidad Autónoma del Caribe, que tiene una propiedad social prácticamente porque siendo privada, no tiene un dueño particular. Eso quiere decir que es una universidad de todos los atlanticenses y caribeños que podemos verla casi como un bien público. Porque siendo privada es de todas maneras una universidad que no obedece a un propietario en particular.

Hemos conformado un equipo de personas nuevas que llegarían a la parte administrativa y financiera. Solo hasta ahora hemos anunciado un solo nombre, que es el del vicerrector administrativo y financiero que sería Diógenes Rosero, actual director de la Fundación Foro Costa Atlántica. Hay otros que ya están definidos, pero los informaremos después.

Nosotros somos respetuosos del debido proceso, si Mauricio Molinares interpone su recurso jurídico, pues toca esperar. Pero si uno hace un cálculo de tiempo, el margen que él tendría como hasta el martes o miércoles de la semana entrante.