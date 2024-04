Estos son los cortes eléctricos para este miércoles en Barranquilla

Circuito Silencio 5, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Sectores: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), carrera 27 con calle 81 (Me Quejo) y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (El Silencio).

Circuito Florida, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Sectores: La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín) y calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas) - Riesgo Por Sobrecarga.

Circuito Auxiliar 1: Barranquilla: La Luz, Rebolo, Barranquillita (entre calles 2 y 3 de la carrera 41 a la carrera 43) y centro (entre calles 10 y 11 entre carreras 39 y 41).Circuito San Roque: Barranquilla: San Roque, Chiquinquirá y de la calle 17 a la calle 21 entre carreras 30 y 34 (Rebolo).

Circuito Pasadena: Barranquilla: Pasadena, Simón Bolívar (entre calles 17E y 18 entre carreras 7 y 7B). Soledad: Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, Cruz de Mayo, Hipódromo (entre calles 19 y 23A entre carreras 26 y 33A) y El Porvenir (entre calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30).

Circuito Río 11: Barranquilla: de la calle 6 a la calle 29 entre carreras 21 y 40 (Centro, San Roque, Rebolo, Montes) y sector de la Plaza del Pescado.

Por el desarrollo de esta labor se podría presentar suspensión del servicio en el circuito San Felipe, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. que comprende los sectores: Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario (de la calle 82D a la calle 102 entre carreras 27 y 36) y La Paz (de la calle 87 a la calle 108 entre carreras 13B y 22).