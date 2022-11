El ruego de Nueva Colombia por más ayudas

Un panorama similar se vive en el albergue temporal ubicado en este sector, el cual es la sede de la Junta de Acción Comunal. Este espacio es habitado actualmente por 55 personas, de los cuales 35 son niños en edades entre 8 meses y 12 años. También sobreviven por las ayudas y donaciones que han recibido de particulares.

“Estamos aquí esperando una respuesta o solución definitiva, se han entregado subsidios pero a personas que no están tan urgidos como nosotros que no tenemos familiares o amigos a dónde ir. Hay mucha gente que se ha colado en esos subsidios y le quitan el cupo a quienes de verdad lo necesitan”, manifestó una de las damnificadas de Nueva Colombia y quien prefirió no revelar su nombre por seguridad.