En Foro Urbano Mundial, alcalde Pumarejo expone oferta a población migrante

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, participó este lunes en el Foro Urbano Mundial organizado por la Organización de las Naciones Unidas.

El mandatario de los barranquilleros intervino en el panel ‘Data Tools and Instruments to Assess and Follow Up Territorial Integration’, en el que compartió las acciones que se han implementado en la capital del Atlántico para acoger a la población migrante que se ha asentado en el Distrito, brindándoles acceso y acompañamiento a través de los programas y estrategias institucionales para integrarlos en el territorio.