Entregan títulos de vivienda a 313 familias en Barranquilla

Este martes, el Distrito realizó la entrega de 313 títulos de vivienda a familias de los barrios El Romance y Las Malvinas.

El alcalde Jaime Pumarejo recordó que gracias a la Ley 2044 de 2020 se han podido titularizar miles de viviendas a muy bajo costo, beneficiando a ciudadanos que han luchado y esperado por años.

Además señaló que impulsar una ciudad de propietarios hace parte del plan de gobierno establecido en su administración.



“Cuando llegamos a estos barrios no tenían sino 3 calles pavimentadas, no había puesto de salud, ni había educación. Al final nos dimos cuenta de que había que invertir donde la gente más necesitara para volvernos una ciudad en donde todos nos pareciéramos y tuviéramos oportunidades, donde no hubiera tanta división, donde sintiéramos que todos pudieran tener beneficios y vivir en una ciudad que nos acoge”, expresó Pumarejo.