Empleo y educación, solicitudes de jóvenes a próximos mandatarios locales

Como algo “nulo” calificó Yuneis Charris el acceso de los jóvenes al campo laboral una vez terminan sus carreras profesionales, esto atribuido a la exigencia de un tiempo de experiencia en el área con la cual no cuentan.

“He conocido muchas personas que terminaron sus estudios hace un año y aún no han conseguido empleo; eso es desconcertante porque los papás hacen un gran esfuerzo para que uno se forme y cuando ya cumples esa meta te encuentras con que no hay oportunidades para ejercer”, contó.

Señaló, además, que es fundamental que el Distrito promueva espacios para conocer la oferta institucional y laboral en la ciudad en la que se articule con las instituciones para vincularlos sin necesidad de haber trabajado con anterioridad.

“Yo estoy ad portas de graduarme y la verdad me preocupa quedarme aquí y no conseguir trabajo. Tampoco cuento con los recursos para irme del país y una vez termine debo comenzar a pagar el crédito con el que financié mis estudios. Por eso, es importante para mí que esto se tenga en cuenta para poder estar tranquilos y que la demanda de profesionales no supere la oferta laboral”, mencionó.