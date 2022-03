Caída de ventana y conteo a ‘oscuras’, tropiezos de elecciones en B/quilla

Durante los comicios correspondientes a Congreso de la República y consultas de partidos, llevados a cabo el domingo anterior, en los puestos de votación de Barranquilla se presentaron hechos “aislados” que generaron “inconformismo” de la ciudadanía.

Una de las quejas tuvo que ver con una situación ocurrida en un centro educativo del barrio Las Malvinas, en la localidad Suroccidente. Allí, cinco jurados resultaron heridos tras la caída de una ventana, mientras realizaban el conteo de votos. Las personas tuvieron que ser llevadas a distintos centros de salud para que recibieran atención médica, por lo que el conteo de esa mesa debió suspenderse.

A través de redes sociales, uno de los afectados, identificado como Walter Granadillo, relató que “Ya estábamos en el conteo y de repente se desprendió la ventana cayendo sobre nosotros. Cuatro jurados más resultaron heridas, además de mi persona. Me trasladaron a la clínica San Ignacio donde me tomaron 16 puntos y me dieron 15 días de incapacidad, a los demás compañeros de mesa los trasladaron a otros centros; quiero decirles que no había ni un botiquín, ni atención al respecto por parte de la Registraduría, ni agua nos dieron, me atendieron con mi carné de salud”.