Videojuegos, una industria en crecimiento

Almairo afirmó que llevar los videojuegos a las tiendas es uno de los pasos más fáciles, ya que solo hay que tener el dinero para que esta lo exhiba; sin embargo, esto no garantiza que se vaya a vender.

“No es solo poner el juego en la tienda, sino que ellos tienen cierto sistema que te ayuda a promocionar o no tu video. Las consolas son más difíciles de lograr ya que no podemos llegar a nintendo a decir que lo pongan, pero si me das un buen juego empiezas una serie de negociaciones”, argumentó.