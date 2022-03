El suicidio, un doloroso drama que golpea a la sociedad

Liliana Arrieta, quien asegura estar superando la etapa más compleja –y con mayor impacto emocional y físico– de su depresión, narró que, entre otros factores, reconoce el duelo como la génesis de su trastorno.

“Perdí a mis dos abuelas en el 2016 casi de manera simultánea. Había desarrollado mucho apego por ambas y eso fue de mucho impacto para mí”, dijo.

El acontecimiento solo sería el inicio de un largo proceso de altos y bajos emocionales, que se complementaban con otros factores de connotación negativa, como la incertidumbre ante el futuro y la “presión social” referente a la toma de buenas decisiones en cuestiones académicas.

“Después de graduarme de bachiller empecé a sentirme presionada por escoger una carrera. No sabía qué quería hacer y me daba miedo que mis decisiones no fueran las mejores y terminar fracasando en el futuro. Ahí se sumó otro problema a mi situación emocional”, explicó la jóven de 21 años.

Arrieta explicó que continuó siendo susceptible a la agudización de su trastorno, hasta sentir que no quería seguir viviendo y reconocer que debía pedir ayuda profesional. No obstante, debido a la pandemia y a la falta de recursos económicos, prescindió del tratamiento psicológico y psiquiátrico.

“Muchas veces tuve el pensamiento de acabar con mi vida, pero no lo hice porque pensé en mis papás. El proceso de sanarme, aunque no sea lo ideal, he tenido que hacerlo yo misma porque no he tenido acceso a un tratamiento psiquiátrico serio”, argumentó, agregando que, en promedio, cada sesión con un profesional en salud mental requería de un presupuesto superior a los $100 mil pesos, con los cuales no contaba.