Familia del bombero Solano aún espera su indemnización

Asegura que los días pasan y aún sus hermanos y ella no logran superar su partida. Dice que la ausencia que se vuelve más ruda por los procesos legales que han tenido que afrontar posterior al fallecimiento de su progenitor.

“Esto es muy duro, vamos poco a poco superándolo, pero no es fácil saber que él ya no está. A mí se me ha hecho más difícil tener que ver la estación que lo acogió, a la que siempre íbamos a visitarlo y que ya no esté ahí. No es fácil, sin embargo, logré cumplir nuestro sueño y ahí vamos”, agrega Solano.