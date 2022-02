Llegó el adiós…

El 8 de mayo a las 7 de la mañana me llamó el médico de turno para decirme que mi mamá había entrado en paro. Cuando íbamos en camino me llama nuevamente y me dice que su corazón había dejado de latir, que no pudieron salvarla.

Me quise volver loca, no lo podía creer, para mí era un mal sueño. El Día de las Madres mi mamá se fue de este mundo. Esa mujer maravillosa que me ayudó a criar a mis hijos, que me decía que estábamos la una para la otra, que éramos una sola persona, ya no iba a estar conmigo ni sus nietos.

Ella murió por las secuelas del covid, sus pulmones ya estaban demasiado acabados y su traslado fue tardío.

Ya han pasado 8 meses y su pérdida aún me golpea muy duro. Siento que me hace falta una parte de mi cuerpo. Uno sin mamá se siente vacío. Mi madrina falleció en el 2020 y mi mamá en el 2021. Nunca tuve en mi mente que esos dos seres se irían de mi vida, jamás.

Lo que más recuerdo de mi mamá son sus consejos, ella era muy alegre y parrandera. Rara vez estaba molesta. Era mi amiga, mi hermana, y una excelente abuela, una excelente mujer. No solo quedó una hija sin su mamá, sino un padre sin su esposa. A mi papá le ha tocado muy duro.

Él pudo salvarse siendo una persona hipertensa con diabetes y problemas renales. Le ganó la batalla al covid.

Recordarla cada día es lo único que me queda. No tengo a mi mejor amiga a mi lado pero tengo la certeza de que Dios la tiene en un hermoso lugar lleno de mucha paz y tranquilidad junto a mi hermana y mi madrina”.

Historia de Rosmira Carrillo

*Si tiene alguna historia sobre la pérdida de un ser querido y el último momento que compartió a su lado, nos interesa publicarla en #UnÚltimoAdiós. Escríbala y envíela con una foto a jesika.millano@elheraldo.co