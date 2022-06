Duque ordena reformular vigencias futuras de APP del Río

Ante la fallida adjudicación de la licitación de la APP del Río Magdalena, el presidente Iván Duque anunció que dio instrucciones a Mintransporte y Minhacienda para que se analice la posibilidad reformular las vigencias futuras y que se pueda hacer un documento de política pública para avanzar en un proyecto de puerto de aguas profundas que también contribuya a la navegabilidad en el río Magdalena.

“Se hizo un llamado de proponentes para avanzar en el proceso de licitación de navegabilidad del río Magdalena. No se presentaron proponentes y muchos piensan que esta es una frustración y creo que esa palabra no cabe frente a esta realidad. Creo que se han hecho los intentos. En el pasado no se logró por carencias de cierre financiero y en esta ocasión porque los proponentes no llegaron, tal vez por múltiples razones y tal vez intereses. Lo que puedo decir es que no nos vamos a paralizar”, dijo el mandatario.