$22 mil millones se han invertido en mejoramientos de viviendas

Indicó que debido a que su esposo labora como constructor, ella también aprendió “un poco” del oficio y con sus propias manos ayudó a construir lo que hoy tienen.

“Desde el año 2006 en el barrio se supo que iban a dar mejoramiento de vivienda, pero metí papeles y no se dio. Primero me dijeron que era por el título de propiedad, fui y me lo dieron, pero no salí beneficiada en el primer bloque de ayudas”, añadió

La mujer manifestó que luego de tener la escritura de su casa le pidieron que acudiera a las reuniones que hacían durante del proceso; empero, tampoco obtuvo resultados positivos porque le dijeron que su vivienda no cumplía con los requisitos.

“Desistí ante los varios intentos que había hecho, pero en el mes de noviembre de 2021 volví a meter los papeles porque las personas que realizaban la gestión me dijeron que ahora se trataba de un proyecto de vivienda digna con el alcalde Pumarejo y salimos victoriosos”, sostuvo.

Fue en marzo cuando Ledys vio su sueño empezar a tomar forma con el inicio de las obras para construir su nueva cocina e instalar los pisos de su hogar. “Me dijeron que nos levantaban paredes y ya nosotros habíamos comprado las láminas de eternit y con la ayuda de mis hijos hicimos el esfuerzo y aprovechamos para arreglar esta parte”.

Agregó que con este nuevo espacio del que disfrutan desde el mes de junio, mes en el que finalizaron las obras, empezaron a recibir el apoyo y visita de personas que nunca antes habían puesto “ni un pie en su casa”.

“Empezó a venir gente que ni siquiera nos saludaba y acá venían y se sentaban a admirar mi casa. En mi cocina antes solo había espacio para una persona y ahora podemos estar todos al tiempo”, manifestó entre risas.

Cervantes destacó que el proceso fue más rápido y los requisitos solo fueron, presentar la fotocopia de la cédula, la escritura de la casa y el sisbén.

Fernando Orellano, esposo de Ledys, explicó que la ayuda de mejoramiento no incluyó la estufa y otros elementos necesarios, pero que al tener este beneficio, con esfuerzo, comenzaron a buscar los recursos para que su calidad de vida fuera integral.

“Aunque soy constructor, no pude realizar yo mismo la obra porque los propietarios no pueden hacerlo y la Alcaldía trae a su propio equipo. Nos sentimos agradecidos porque se notan los esfuerzos y nuestra forma de vida cambió positivamente”, expresó Orellano.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo –en su momento– que el objetivo es seguir entrando a las casas barranquilleras en equipo con el Ministerio de Vivienda, para garantizarles sanidad, dignidad y apoyo a quienes más lo necesitan.

“Con los programas de titulación, que queremos seguir haciendo y sé que vamos a seguir con el ministerio, los programas de vivienda digna y los programas de mejoramientos de vivienda, vemos propietarios empoderados y eso es una bendición para todas las familias que han luchado tantos años por esto”, puntualizó el mandatario.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, aseveró que la mejor forma de resolver los problemas de las comunidades es “trabajando conjuntamente entre el Gobierno local y el Gobierno nacional. Estas casas quedaron lindas gracias a un trabajo que fue rápido y en equipo, así transformamos territorios”.