Distrito y Promigas graduaron 225 jóvenes de ‘Inglés para el Trabajo’

El mandatario distrital resaltó la importancia de trabajar en conjunto con el sector privado para impulsar la educación de los beneficiarios. “Estamos creyendo en ustedes con esta apuesta por el poder de la educación y su capacidad transformadora. Es un esfuerzo increíble, aquí trabajamos juntos. Invertir aquí es invertir bien los recursos de responsabilidad social. Este logro los acompañará toda la vida y les seguirá abriendo puertas en el mundo profesional”.

El alcalde de los barranquilleros hizo un reconocimiento a los profesores y rectores que están cambiando el rumbo de los niños y estudiantes.

Uno de los estudiantes más destacados de esta promoción fue Steven Duncan, ingeniero mecánico que vio una oportunidad de crecimiento en el idioma y en la industria BPO.



“El inglés me ha abierto muchas puertas y estoy muy agradecido con el programa por permitirme alcanzar mis sueños. Invito a todos los barranquilleros a aprovechar este tipo de oportunidades. Me enteré de la convocatoria por redes sociales, me presenté porque necesitaba empleo y desde hace cuatro meses (antes de terminar el proceso) me contrataron en la empresa Sykes”, contó el joven de 29 años.

El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas Payán, manifestó que a través de la iniciativa de educación bilingüe le dan un valor “compartido a la sociedad barranquillera.

“En Promigas y su Fundación seguiremos apoyando este proyecto con una nueva inversión de $500 millones para nuestra segunda cohorte de beneficiarios”, añadió Rojas.

Con todas las condiciones y beneficios laborales que ofrece el sector, ya son 30 empresas que han vinculado la fuerza laboral bilingüe, incluyendo Lean Staffing, Quantica, OP 360, Atlantic BPO, Majorel, Sitel, Sykes, Teleperformance, Solvo y Nearshore.